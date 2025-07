Sole 24 Ore: il 9 luglio torna a Genova l'evento "Economia del mare"

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 05 lug - Il 9 luglio 2025, Genova torna protagonista con la quarta edizione dell'evento 'Economia del Mare', in programma presso la storica Sala delle Grida del Palazzo della Borsa Valori.

L'appuntamento, organizzato in formato Live & Digital, si svolgera' dalle ore 09.45 alle 16.00, offrendo una giornata di confronto e approfondimento sui temi strategici legati alla Blue Economy.

L'apertura dei lavori vedra' la partecipazione di figure di primo piano del mondo istituzionale e industriale: Fabio Tamburini, Direttore de Il Sole 24 Ore, Umberto Risso, Presidente di Confindustria Genova, Piero Formenti, Presidente di Confindustria Nautica, Mario Zanetti, Delegato del Presidente di Confindustria per l'Economia del Mare, e Marco Bucci, Presidente della Regione Liguria.

Tra gli interventi piu' attesi, l'intervista al Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare Nello Musumeci, sul ruolo del Mediterraneo come asset da proteggere e valorizzare. Seguira' un panel dedicato alla competitivita' dell'industria nautica e al ruolo del Salone Nautico e dei grandi eventi internazionali del Made in Italy, con la partecipazione di Piero Formentoni, Presidente Confindustria Nautica, Ernesto Lanzillo, Partner Deloitte Central Mediterranean, Raffaello Napoleone, Amministratore Delegato Pitti Immagine e Presidente IT-EX, e Marina Stella, Direttore Generale Confindustria Nautica.

Il programma proseguira' con focus sulle nuove missioni per i porti italiani in un Mediterraneo che cambia e vedra' l'intervento di Francesco Munari, Partner e Responsabile practice Port, Shipping & Transport e International & EU Law, Deloitte Legal.

Seguira' una discussione riguardo alla transizione energetica nel settore marittimo, energie rinnovabili e tecnologie a basso impatto ambientale con Stefano Brigandi, Deputy of Mediterranean and Africa Marine Commercial, Paolo Cremonini, Strategic Development Director, San Giorgio del Porto, Andrea D'Ambra, Energy Saving Manager Gruppo Grimaldi, Andrea di Stefano, Responsabile Affari Regolatori e Market Design, Enilive, Marina Lombardi, Head of Innovation EGP and TGX, ENEL, e Sonia Sandei, Board member, Phase Motion, Special Advisor, Assoclima. Chiude la prima parte degli interventi della mattinata Diego Cattoni, Amministratore Delegato di Autostrada Del Brennero, che parlera' delle strade che portano al mare: il modello Brennero per l'intermodalita'.

La sessione successiva vedra' un incontro dedicato allo sviluppo dei porti turistici come leva strategica per favorire la crescita economica dei territori. A discuterne saranno Barbara Amerio, CEO di Amer Yachts, Roberto Perocchio, Presidente di Assomarinas, e Claudio Scajola, Sindaco di Imperia. A seguire, si parlera' di come promuovere la cultura del mare tra le nuove generazioni, attraverso l'esperienza del progetto 'Il Porto dei piccoli'. Interverra' Gloria Camurati Leonardi, Presidente e Direttore Generale della Fondazione Il Porto dei piccoli.

