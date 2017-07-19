Sole 24 Ore: giovedi' arriva la 27ima edizione di Insurance Summit

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 08 nov - Palazzo Giureconsulti di Milano | 10:00 - 17:30 Giunto alla sua 27 edizione, l'Insurance Summit rappresenta l'appuntamento di riferimento per i player del settore assicurativo. L'evento si terra' il 13 novembre 2025 presso Palazzo Giureconsulti di Milano e sara' l'occasione per analizzare le grandi sfide che stanno trasformando il comparto: dagli eventi catastrofici dovuti al cambiamento climatico e il loro impatto sulle filiere economico-finanziarie dei territori, ai nuovi servizi e modelli di business generati dalla transizione digitale in corso. Sara' il momento per fare il punto sugli aspetti futuri con cui le aziende dovranno interfacciarsi, in uno scenario finanziario complesso che richiede resilienza e capacita' di innovazione.

Nel corso della mattinata, il programma prevede momenti di confronto di alto profilo, tra cui Il Sole 24 Ore Incontra, con protagonisti del settore, e una tavola rotonda sul tema 'Assicurazioni, clima e stabilita' finanziaria: mantenere la redditivita' e la crescita in mezzo ai cambiamenti globali', che vedra' la partecipazione di esponenti di primarie compagnie e del mondo accademico.

La sessione pomeridiana sara' dedicata a innovazione, digitalizzazione e climate change, con focus sui nuovi modelli di business, l'impatto dell'AI e la centralita' del cliente. Seguiranno tavole rotonde su tecnologie emergenti, cybersecurity e insurtech, oltre a un approfondimento sui rischi catastrofali e le strategie per tutelare le imprese.

La giornata si aprira' alle ore 10:00 con i saluti di benvenuto di Fabio Tamburini, Direttore de Il Sole 24 Ore, e Federico Silvestri, Amministratore Delegato del Gruppo 24 ORE.

Seguiranno i primi interventi dedicati all'evoluzione del settore assicurativo in un contesto di de-globalizzazione, con i contributi di Maddalena Rabitti, Consigliera IVASS, Giovanni Liverani, Presidente ANIA, e Carlo Spinetta, Vicepresidente di Assolombarda con delega all'Organizzazione, Sviluppo e Marketing.

Successivamente, il dialogo 'Il Sole 24 Ore Incontra' con Carlo Cimbri, Presidente Unipol, intervistato dal giornalista Alberto Grassani, e la tavola rotonda dedicata a 'Assicurazioni, clima e stabilita' finanziaria: mantenere la redditivita' e la crescita in mezzo ai cambiamenti globali', introdotta da Giulio Carlo Dell'Amico, Partner KPMG, con la partecipazione di Monica Billio, Professoressa all'Universita' Ca' Foscari Venezia, Giancarlo Fancel, Country Manager e CEO di Generali Italia, Luca Filippone, Direttore Generale di Reale Mutua, Laura Furlan, Ad di Poste Vita, Enrico San Pietro, Group Insurance General Manager Unipol, e Alessandro Santoliquido, Global Head of Insurance di UniCredit Group.

Dopo il networking lunch, il Summit riprendera' con la sessione pomeridiana dedicata a 'Innovazione, digitalizzazione e climate change: i nuovi modelli di business del mercato assicurativo'. Si parlera' di MGA e MGUs come motori di innovazione con Federica Pizzaballa, Insurance Consulting & Technology Country Leader di WTW. Seguiranno un confronto one to one con Giacomo Campora, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Allianz Italia, e una tavola rotonda sul tema 'Il cliente al centro: tra AI e ridisegno di nuovi prodotti e processi', introdotta da Matteo Bonati, Insurance Director di Capgemini Italia, con la partecipazione di Robert Gauci, CEO del Gruppo Helvetia Italia, Giulia Gasparini, Country Leader AWS Italia, Alberto Minali, CEO di REVO, Vincenzo Latorraca, CEO di Global Assistance, George Ottathycal, CEO di Prima Assicurazioni, Marco Passafiume, Ceo CNP Assicura, e Alberto Tosti, Direttore Generale di Sara Assicurazioni. La moderazione sara' affidata a Federica Pezzatti, giornalista de Il Sole 24 Ore.

Nel corso del pomeriggio si terra' un intervento da parte di Domenico Scarpa, Regional Sales Director Insurance Italy Salesforce, a proposito di AI e processi intelligenti per un modello assicurativo optichannel, si discutera' dell'evoluzione del ruolo del broker con Gianluca Melani, CEO e Co-founder di Wide Group, e delle prospettive future legate ad AI, cybersecurity e insurtech con Laura Grassi, Head of Fintech & Insurtech Observatory del Politecnico di Milano.

Un focus speciale sara' dedicato alla protezione delle imprese contro il climate change e i rischi catastrofali, con gli interventi di Tommaso Ceccon, Chief Property & Casualty Officer di Generali Italia, Bruno Scaroni, Country CEO di Zurich Italia, Maria Siclari, Direttore Generale ISPRA, e Chiara Soldano, CEO del Gruppo AXA Italia.

La giornata si concludera' con un'intervista esclusiva a Cristiano Borean, Group CFO di Generali.

La chiusura dei lavori del Summit e' prevista attorno alle ore 17:30.

Main Partner dell'evento sono BCG, Capgemini e KPMG. Official Partner sono AWS, CNP ASSICURA, Global Assistance, Helvetia, Prima, REVO, Salesforce, Sara Assicurazioni, Wide Group e WTW. Event Partner e' WIT.

E' possibile seguire l'evento anche in streaming registrandosi alla pagina: 24oreventi/insurance-summit-2025/.

