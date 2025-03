Sole 24 Ore: giovedi' 27 marzo evento su opportunita' e incentivi per l'impresa donna

Con Unioncamere (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 22 mar - Nonostante le aziende guidate da donne nel nostro Paese rappresentano solamente il 22% del totale del tessuto produttivo nazionale, l'imprenditoria femminile e' una risorsa di grande valore per l'economia nazionale. A testimonianza di questo, la presenza femminile alla guida delle aziende si sta progressivamente ampliando anche in settori tradizionalmente 'maschili', soprattutto in quelli a maggior contenuto di conoscenza.

Nonostante i progressi fatti, le imprese a guida femminile in Italia devono pero' ancora affrontare una serie di ostacoli, come la difficolta' di accesso al credito: l'istituzione del Fondo Impresa Femminile presso il Ministero delle Imprese e del made in Italy risponde proprio alla necessita' di sostenere le imprese femminili, uno degli obiettivi del PNRR nell'ambito della Missione 5. Per illustrare le opportunita' e gli incentivi per le donne che vogliano fare o stiano gia' facendo impresa, giovedi' 27 marzo si terra', in forma digitale, l'evento 'OPPORTUNITA' E INCENTIVI PER L'IMPRESA DONNA', nato dalla collaborazione tra Unioncamere e Il Sole 24 Ore.

L'incontro si aprira' alle 10:30 con un dialogo tra il Direttore del Sole 24 Ore Fabio Tamburini e il Presidente di Unioncamere Andrea Prete, a cui seguira' un intervento di scenario su bisogni e caratteristiche delle imprese femminili a cura di Tiziana Pompei, Vicesegretario Generale Unioncamere e Direttrice Generale Si.Camera. A seguire, Luigi Gallo, Responsabile Incentivi e Innovazione Invitalia, presentera' le iniziative poste in essere da Invitalia per sostenere le donne imprenditrici, mentre Mariangela Siciliano, Head of Education, Business Promotion & Supply Chain SACE, fara' un quadro degli strumenti messi a disposizione da Sace. I lavori proseguiranno con un focus sulle opportunita' che la certificazione della parita' di genere offre alle imprese, con l'intervento di Marilina Labia, Dirigente Si.Camera, per chiudersi con l'analisi a cura di Ana Sarateanu, Director Unioncamere Europa asbl, sugli interventi di sostegno messi a punto dall'Unione Europea. L'incontro si concludera' con testimonianze di imprenditrici che hanno trasformato la propria idea in un'impresa di successo.

La partecipazione all'evento digitale e' gratuita previa registrazione su: 24oreventi.com/impresadonna2025.

