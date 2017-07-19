Sole 24 Ore: Giorno della Memoria, le iniziative editoriali del gruppo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 25 gen - Giorno della Memoria: le iniziative editoriali in edicola, in radio, online e podcast del Gruppo Il Sole 24 ORE In occasione del Giorno della Memoria 2026 il Gruppo Il Sole 24 ORE propone una serie di iniziative editoriali in edicola, radio e online che accompagneranno i lettori e gli ascoltatori tra testimonianze, storie, reportage e saggi per non dimenticare.

In occasione di questo annuale appuntamento con la Storia, Il Sole 24 Ore presenta il libro inedito La memoria restituita.

Storie di imprenditori e dirigenti ebrei nell'Italia delle leggi razziali, scritto da Germano Maifreda con la prefazione di David Bidussa. Un libro che affronta una delle pagine piu' oscure della storia italiana, da un punto di vista poco indagato finora: la persecuzione economica degli ebrei durante il fascismo. Non solo vite, ma patrimoni: dal 1938 al 1945 migliaia di imprese, terreni, fabbricati e beni mobili furono confiscati, segnando una ferita che ancora oggi interroga la nostra coscienza civile.

Il libro ricostruisce il funzionamento delle leggi razziali del 1938 e il loro impatto sul tessuto produttivo nazionale.

Accanto all'analisi normativa e comparativa con altri Paesi europei, il libro da' voce alle storie di vita di imprenditori e dirigenti travolti dalle persecuzioni. Tra queste, quella di Giorgio Ascarelli, fondatore dell'A.C.

Napoli e protagonista dell'industria tessile, simbolo di una modernita' che non salva; Oscar Sinigaglia, padre della siderurgia italiana, tra modernizzazione e emarginazione; Togo Mizrahi, pioniere del cinema egiziano e mediatore culturale fra le sponde del Mediterraneo; Angelo Donati, il banchiere che salvo' migliaia di ebrei nella Francia occupata, tessendo reti diplomatiche e finanziarie; e Camillo Castiglioni, il finanziere cosmopolita, tra ascesa, caduta e persecuzione. Queste biografie non sono semplici ritratti individuali, ma specchi di un'epoca: testimonianze di come il successo sociale e il patriottismo non bastarono a proteggere dall'odio razziale.

Il volume intreccia storia economica, diritto e memoria, mostrando come la persecuzione razziale non fu solo un crimine contro le persone, ma anche contro il patrimonio, l'impresa e il lavoro. E' un'opera che restituisce alla coscienza collettiva una verita' rimossa: la Shoah non fu soltanto sterminio fisico, ma anche distruzione economica, cancellazione di competenze e capitali che avevano contribuito alla modernizzazione del Paese. Il volume e' in libreria da venerdi' 16 gennaio al prezzo di euro16,90 e in edicola, per un mese, da sabato 24 gennaio 2026 al costo di euro 12,90 (oltre al prezzo del quotidiano).

24 ORE Podcast presenta una nuova puntata della serie podcast "Voci dalla Memoria", realizzata da Radio 24 e Il Sole 24 Ore in collaborazione con l'Associazione Figli della Shoah. Il nuovo episodio, realizzato dalla giornalista di Radio 24 Elisabetta Fiorito e' dedicato a Attilio Lattes, il bambino che si salvo' fuggendo nelle fogne di Roma. In questo episodio di Voci della Memoria la storia di Attilio Lattes che aveva due anni il 16 ottobre 1943, il giorno della razzia degli ebrei di Roma. A viale Angelico dove si trovava la famiglia, il portiere li fece nascondere in una cantina del palazzo e poi fuggirono nelle fogne per riemergere due ore dopo a Monte Mario. Ma l'incubo non era ancora finito.

Attilio Lattes ha oggi oltre 80 anni, va nelle scuole per raccontare la sua storia, fa la guida alla Fondazione Museo della Shoah a Roma. Cosi' nella Giornata della Memoria un altro racconto si unisce a 'Voci della Memoria', la serie podcast con i racconti di chi e' sopravvissuto alla Shoah.

Voci potenti e preziose, raccolte e narrate da chi vuole che il passato non venga dimenticato. Da Sami Modiano a Edith Bruch, dalle sorelle Bucci a Giorgio Mohlo fino alla Senatrice Liliana Segre. Insieme alle voci dei testimoni e dei familiari, nelle puntante anche un approfondimento speciale sulla liberazione di Auschwitz curato da Elisabetta Fiorito, di cui sempre con Radio24 e' disponibile anche il podcast La razzia- Cinque storie dal ghetto di Roma.

Sulla pagina https://lab24.ilsole24ore.com/pietre-inciampo/ e' invece possibile consultare la mappa italiana delle cosiddette 'pietre d'inciampo', un progetto europeo voluto dall'artista tedesco Gunter Demning iniziato negli anni '90 e che da allora vede la posa di piccoli blocchi di pietra delle dimensioni di un sanpietrino, sopra i quali e' posta una targa in ottone che riporta nome, cognome, data di nascita, giorno e luogo di deportazione e data di morte delle vittime dello sterminio nazista o della persecuzione come ebrei, zingari, omosessuali e dissidenti perseguitati per le loro idee politiche, la loro religione, il loro orientamento sessuale o il colore della pelle, portate a morire nei campi di concentramento. Si trovano davanti alle case in cui abitavano le vittime del nazismo o anche nel luogo in cui vennero fatte prigioniere. La mappa delle pietre d'inciampo in Italia redatta negli anni dal Sole 24 Ore, e' frutto del lavoro di raccolta delle informazioni da parte della giornalista Maria Luisa Colledani grazie all'aiuto dell'Associazione Figli della Shoah e di moltissime altre realta' associative italiane. A oggi la mappa italiana conta piu' di 1.300 pietre, un numero assolutamente importante e che la rende ad oggi la piu' completa d'Europa.

In onda su Radio 24, inoltre, la Giornata della Memoria di quest'anno sara' raccontata nel corso dei giornali radio.

A chiudere le iniziative, mercoledi' 4 febbraio sara' trasmesso sul sito del Sole 24 Ore, a partire dalle ore 10:30, l'evento "MEMORIA", che si terra' presso il Conservatorio di Musica G. Verdi di Milano. L'evento dedicato agli studenti delle classi terze della scuola secondaria di I grado e di tutte le classi della scuola secondaria di II grado proporra' un concerto di Musica Klezmer a cura degi studenti del Conservatorio di Milano, con a seguire testimonianza e riflessioni a cura di Gadi Luzzatto, Storico e Direttore della Fondazione Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea (CDEC) di Milano.

Tutte le iniziative per il Giorno della Memoria sono consultabili su ilsole24ore.com/giornodellamemoria.

Red-

(RADIOCOR) 25-01-26 18:35:43 (0426) 5 NNNN