Sole 24 Ore: al via a Bologna i 'Private Equity Days', cruciale per crescita imprese

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Bologna, 29 gen - Ha preso il via a Bologna la prima tappa dei roadshow lanciati dal Sole 24 Ore, i 'Private Equity Days', dove operatori del settore, imprenditori e rappresentanti delle istituzioni si sono confrontati sulle leve finanziarie piu' efficaci per accompagnare le imprese nei loro percorsi di espansione, innovazione e rafforzamento dimensionale. 'Il private equity e' un'ottima opportunita' per crescere', ha detto Tiziana Ferrari, direttore generale di Confindustria Emilia, osservando che per 'far crescere il tessuto imprenditoriale sarebbe necessario abbassare la soglia dell'investimento minimo'. Aprendo i lavori, Fabio Tamburini, Direttore de Il Sole 24 Ore, ha sottolineato come la diffusione del private equity abbia 'ha un significato importante per le imprese' e che 'l'Italia interessa ai grandi fondi internazionali perche' e' vitale ed ha tante aziende da scoprire'.

"Il private capital negli anni ha dimostrato di svolgere un ruolo fondamentale a supporto delle imprese, aiutandole nei percorsi di crescita e internazionalizzazione, fondamentali soprattutto per le tante Pmi che caratterizzano il nostro tessuto industriale", ha spiegato Alessia Muzio, capo ufficio studi di Aifi. "A testimonianza di questo, la principale leva di creazione del valore nel private equity risiede proprio nella crescita operativa, responsabile del 71% del valore complessivo generato". Per quanto riguarda nello specifico l'Emilia Romagna, "questo e' un territorio molto attrattivo per il private capital", ha affermato Stefano Cervo, Partner, Head of Private Equity, Kpmg. L'Emilia Romagna, infatti, "e' al secondo posto, dopo la Lombardia e prima del Veneto, come territorio di attrazione per investimenti private equity". E la "composizione degli investitori e' bilanciata, con il 59% di fondi italiani e il 41% di fondi internazionali".

