Sogegross: 50 mln in tre anni per potenziamento e sviluppo logistico

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 20 mar - Il Gruppo Sogegross, player italiano della Gdo, nell'ambito del piano triennale di investimenti da 200 milioni di euro, ha dedicato 50 milioni al potenziamento ed efficientamento del proprio sistema logistico. L'inizio del 2026 vedra' infatti il compimento di diversi interventi che, nel loro insieme, rappresenteranno un unico progetto volto a rendere l'attuale sistema di gestione integrata della filiera logistica e distributiva piu' innovativo e all'avanguardia, "per supportare al meglio una rete vendita in crescita ed estremamente complessa", si legge in una nota. Il network di piattaforme distributive, oggi dislocate tra Cameri (No), Tortona (Al), Serravalle Scrivia (Al) e Genova Bolzaneto, gestisce per le quattro insegne Basko, Ekom, GrosMarket e Doro, un flusso di prodotto pari a oltre 37 milioni di colli e un totale di oltre 20.000 referenze. Al nuovo centro logistico di Cameri inaugurato lo scorso 12 febbraio con l'intento di consentire una maggiore fruibilita' del servizio in ottica anche di efficientamento dei trasporti, con un risparmio previsto di oltre 1 milione di km percorsi su base annua, si aggiunge l'ampliamento dei due poli di Serravalle Scrivia e Tortona. A completamento del progetto triennale, andra' ad aggiungersi alla rete distributiva Sogegross anche un nuovo magazzino dedicato ai freschi (ortofrutta, latticini, carne e ittico) con il trasferimento dall'attuale piattaforma di Genova Bolzaneto. Il progetto - per il quale si e' in attesa di avviare la gara di appalto - prevede un tempo di realizzazione pari a 18 mesi dall'assegnazione dello stesso.

Com-Mar

(RADIOCOR) 20-03-24 14:22:22 (0431)FOOD 5 NNNN