Sisma: intesa Castelli-Soprintendenze per digitalizzare 1 mln pratiche edilizie

Di 182 Comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 19 mar - Il Commissario straordinario al sisma 2016, Guido Castelli, e le Soprintendenze archivistiche e bibliografiche delle quattro Regioni interessate dai terremoti del 2009 e del 2016 hanno sottoscritto oggi un accordo per la digitalizzazione delle pratiche edilizie relative a 182 comuni dell'area. Lo comunica la struttura commissariale in una nota, informando che l'azione e' finanziata da 20,5 milioni di fondi del Piano nazionale complementare sismi 2009-2016 (Sub-misura A1.2) per la 'creazione di archivi centralizzati e digitali di circa un milione di pratiche edilizie comunali'. 'Il protocollo - ha spiegato il commissario Castelli - rappresenta un ulteriore passo in avanti per sostenere i comuni con interventi concreti e le azioni di sostegno digitale nell'area del cratere sismico del Centro Italia'. L'accordo e' stato sottoscritto dai soprintendenti Giuseppina Rigatuso (Abruzzo), Ferdinando Salemme (Lazio), Benedetto Luigi Compagnoni (Marche) e Francesca Valentini (Umbria).

