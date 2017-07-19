Dati
            Notizie Radiocor

            Singapore: Pil 2025 in crescita del 4,8%, superiore alle aspettative -2-

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 31 dic - 'Abbiamo inoltre beneficiato di un forte aumento della domanda di semiconduttori e prodotti elettronici legata all'intelligenza artificiale. Di conseguenza, la disoccupazione e l'inflazione sono rimaste basse e i redditi reali sono cresciuti', ha sottolineato. 'Le tensioni commerciali e geopolitiche, che si sono intensificate, non sono problemi passeggeri' e 'dovremo affrontare ulteriori ostacoli', ha aggiunto.

            Lab-red

            (RADIOCOR) 31-12-25 13:54:24 (0162) 5 NNNN

              


