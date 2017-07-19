Sider Alloys: Fiom, tempo scaduto, serve verifica immediata alternative

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 17 set - 'Dopo sette anni e mezzo il rilancio di alluminio primario attraverso la Sider Alloys sembra essere arrivato al capolinea. L'intervento del ministro Urso ha fatto partire il count-down, entro il quale la proprieta' deve essere in grado di presentare un piano industriale serio, anche attraverso il finanziamento richiesto che pero' appare oggettivamente di difficile realizzazione. Le tre condizioni fondamentali richieste dalle banche (secondo le dichiarazioni Sider Alloys), per poter concedere i finanziamenti sono: l'aumento del capitale, la permanenza di Invitalia e il prolungamento dell'accordo bilaterale. Obiettivi, secondo la Fiom-Cgil, irraggiungibili'. Cosi' in una nota Loris Scarpa coordinatore Siderurgia per la Fiom-Cgil nazionale e Roberto Forresu, segretario generale Fiom-Cgil Sardegna, dopo il tavolo al Mimit. 'Chiediamo pertanto al ministro un azione rapida, che porti a una verifica immediata sulla serieta' delle alternative in campo, soprattutto in considerazione del consuntivo dei sette anni di gestione fallimentare, durante i quali l'attuale proprieta' ha fallito tutti gli appuntamenti, accumulando debiti e riducendo gli organici. Tutto cio' mentre l'alluminio primario non conosceva crisi di mercato.

E' sicuramente positivo che il ministro abbia ribadito la strategicita' delle produzioni di alluminio, ma riteniamo necessario essere conseguenti anche nelle azioni, puntando a rilanciare definitivamente il sito di Portovesme in tempi celeri', hanno aggiunto.

