Sicilia: Tamajo, con hub Patic di Palermo costruiamo il futuro Regione -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 28 mar - 'Il progetto - aggiunge Tamajo - rappresenta un passo strategico per la trasformazione digitale del territorio. Palermo e la Sicilia hanno tutte le potenzialita' per diventare un punto di riferimento nel Mediterraneo per l'innovazione e stiamo portando avanti iniziative che rafforzano questa visione'. Il programma di accelerazione Patic 2026, coordinato da Sispi con il supporto di Zest Innovation e SkillforEquity, coinvolgera' dieci startup in un percorso di tre mesi dedicato alla preparazione al fundraising. Il programma sara' presentato ufficialmente martedi' prossimo, 31 marzo, alle 10.30 ai Cantieri Culturali alla Zisa di Palermo, nel corso di una conferenza stampa alla presenza delle istituzioni e dei partner coinvolti.

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