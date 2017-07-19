Dati
    Pagine
      Documenti
        Notizie
          Glossario
            EN
             
            Notizie Radiocor

            Sicilia: stabilizzazione per 259 trattoristi dell'Ente sviluppo agricolo

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 15 mar - Arriva la stabilizzazione per 259 trattoristi dell'Ente sviluppo agricolo (Esa). L'accordo e' stato firmato nella sede dell'assessorato regionale dell'Agricoltura della Sicilia con le organizzazioni sindacali Cgil, Cisl, Uil e Ugl. I lavoratori della meccanizzazione Esa verranno adesso avviati a tempo indeterminato, cosi' come previsto dalla legge di stabilita' 2026. 'Dopo oltre 30 anni di precariato - dice l'assessore regionale all'Agricoltura, Luca Sammartino - si arriva finalmente a una firma che restituisce stabilita', dignita' e sicurezza a tanti lavoratori e alle loro famiglie.

            Un risultato importante che garantisce occupazione e reddito, ma anche servizi fondamentali per il territorio, dalla manutenzione delle strade alla sistemazione di fiumi e canali. Un impegno mantenuto'.

            com-Dca.

            Gli ultimi video Radiocor

            (RADIOCOR) 15-03-26 13:56:31 (0269)FOOD,PA 5 NNNN

              


            Tag


            Borsa Italiana non ha responsabilità per il contenuto del sito a cui sta per accedere e non ha responsabilità per le informazioni contenute.

            Accedendo a questo link, Borsa Italiana non intende sollecitare acquisti o offerte in alcun paese da parte di nessuno.


            Sarai automaticamente diretto al link in cinque secondi.