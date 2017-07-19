Sicilia: pubblicato avviso concessione incentivi regionali lavoro agile -2-
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 19 apr - Le domande dovranno essere presentate a partire dalle 12 del prossimo 30 giugno, fino a esaurimento della dotazione finanziaria.
Possono presentare istanza le imprese con unita' produttiva situata nell'Unione europea o anche in uno Stato extraUe, purche' rispettino i requisiti previsti dall'avviso. Le aziende, con unita' produttive fuori dalla Sicilia, devono aver effettuato dopo il 9 gennaio 2026 nuove assunzioni di lavoratori siciliani a tempo indeterminato, oppure aver trasformato i rapporti da tempo determinato a tempo indeterminato. Il contributo e' pari a 30mila euro per ciascun lavoratore, per l'intero quinquennio. L'erogazione avviene in 5 quote annuali da 6mila euro ciascuna. Alla data della concessione del contributo, il lavoratore deve essere residente in Sicilia.
com-Dca.
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