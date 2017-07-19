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            Sicilia: pubblicata graduatoria avviso da 4,6 milioni per i laghetti aziendali

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 06 apr - E' stata pubblicata sul sito della Regione Siciliana la graduatoria definitiva dell'avviso 'per la realizzazione di progetti di investimento destinati a garantire la gestione sostenibile del ciclo integrato delle acque'. Sono in totale 185 le domande ammissibili. La dotazione finanziaria ammonta a 4 milioni e 600 mila euro a valere sul Piano operativo complementare (Poc) 2014-2020. 'Il governo Schifani - dice l'assessore all'Agricoltura Luca Sammartino - da' un sostegno concreto al comparto agricolo. I laghetti aziendali garantiranno autonomia idrica ai produttori per assicurare continuita' produttiva alle imprese. Ringrazio gli uffici che hanno svolto tutto il lavoro in tempi celeri'. Il bando era rivolto alle piccole e medie imprese agricole. Il finanziamento consentira' ai beneficiari di realizzare vasche, laghetti, invasi e serbatoi aziendali o interaziendali per l'accumulo di acqua a uso irriguo o zootecnico.

            com-Dca.

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