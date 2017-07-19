Sicilia: proroga concessioni demanio marittino diverse da turistico-ricreative -2-
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 09 mag - 'Dopo il parere reso dall'Avvocatura generale dello Stato che esclude l'applicazione della direttiva Bolkestein per questa tipologia di provvedimenti - dice l'assessore Savarino - abbiamo deciso la proroga per non pregiudicare la stagione.
Intanto, lavoriamo per l'assegnazione gia' da settembre delle concessioni ex articolo 36 del codice della navigazione. Dopo l'accelerazione sui Pudm, continuiamo a mettere ordine nel settore. Per raggiungere questo obiettivo, intendo anche creare un tavolo di confronto e programmazione per ogni porto regionale con l'assessorato delle Infrastrutture, i Comuni e la Guardia costiera. In questo modo possiamo dare una visione ordinata e un futuro alle nostre coste'.
com-Dca.
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