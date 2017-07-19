Sicilia: piano da 10 mln per potenziare mense e per buoni pasto nelle scuole

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 21 giu - Estendere il tempo pieno nelle scuole, contrastare la dispersione e aiutare le mamme e i papa' a conciliare meglio lavoro e famiglia: sono questi gli obiettivi del piano da 10 milioni di euro messo a punto dal governo regionale attraverso l'assessorato dell'Istruzione e della formazione professionale. Il primo intervento riguarda il piano triennale di edilizia scolastica 2026-2028 destinato alle scuole elementari e medie che intendono realizzare o ristrutturare una sala mensa; il secondo prevede un contributo massimo di 20 mila euro per gli istituti che offrono il servizio di refezione in aggiunta a quello finanziato dai Comuni; il terzo, infine, introduce per la prima volta i buoni pasto da 7 euro per gli studenti delle superiori.

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