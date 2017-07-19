Sicilia: piano da 10 mln per potenziare mense e per buoni pasto nelle scuole -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 21 giu - 'Investire nella scuola significa investire nel futuro della Sicilia e delle sue famiglie - dice il presidente della Regione, Renato Schifani -. Con questo piano mettiamo a disposizione risorse concrete per rendere gli istituti piu' moderni e inclusivi.

Vogliamo che ogni studente abbia gli spazi e i servizi necessari per un percorso formativo completo, dal primo giorno di elementari fino alla maturita'. Una scuola che funziona bene, che accoglie e trattiene i ragazzi, e' anche la risposta piu' concreta alle famiglie che ogni giorno faticano a conciliare lavoro e impegni familiari'.

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(RADIOCOR) 21-06-26 15:48:35 (0341)PA 5 NNNN