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            Notizie Radiocor

            Sicilia: operative le agevolazioni regionali sulla tassa automobilistica -2-

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 26 apr - 'Gli incentivi - afferma il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani - fanno parte di un pacchetto di interventi che coniuga attrazione di nuovi capitali, attenzione al sociale, con particolare riferimento all'importante mondo del volontariato nella protezione civile e, infine, stimolo dei consumi da parte delle famiglie che con l'esenzione sui veicoli ecologici, auspichiamo siano incoraggiate all'acquisto di questo tipo di autovetture. Il mio governo ha, d'altra parte, sostenuto il credito al consumo e questo ulteriore intervento rafforza la visione gia' espressa con la misura Irfis che finanzia gli interessi anche per l'acquisto di auto elettriche'.

            com-Dca.

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            (RADIOCOR) 26-04-26 11:56:40 (0193)PA 5 NNNN

              


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