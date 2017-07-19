Sicilia: oltre 13 mln per investimenti e liquidita' al commercio

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 26 apr - Nuove risorse per il rilancio del commercio in Sicilia. La Regione, tramite l'assessorato dell'Economia e attraverso Irfis-FinSicilia, mette in campo un pacchetto da circa 13,5 milioni di euro, destinato alle imprese del settore. Le somme, provenienti dai rientri del Psc 2014-2020 e confluite nel Fondo Sicilia, sono destinate al finanziamento dei programmi di investimento e al sostegno al capitale circolante. 'Attiviamo queste misure rivolte al settore del commercio - dice il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani - per rafforzare la competitivita' e la solidita' finanziaria delle aziende migliorandone la capacita' di affrontare le sfide del mercato. Puntiamo, infatti, a favorire nuovi investimenti e a permettere alle imprese di crescere e diventare sempre piu' competitive. Inoltre, ci sara' una ricaduta positiva per i consumatori, dato che avranno a disposizione beni e servizi di maggiore qualita''.

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