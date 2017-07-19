Sicilia: nuova misura per imprese danneggiate da ciclone Harry e frana Niscemi -2-
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 01 mag - 'Dopo avere gia' erogato complessivamente 12 milioni di euro per i primissimi interventi di sostegno alle imprese danneggiate dal ciclone e dalla frana - afferma il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani - a distanza di tre mesi diamo il via alla seconda fase, quella della ripartenza e della ricostruzione, con gli ulteriori 18 milioni di euro stanziati a marzo dalla Regione nel plafond del Fondo Sicilia. Veniamo cosi' incontro alle aziende immettendo nel sistema produttivo finanziamenti fino a 400 mila euro per il ripristino delle attivita' e per consentire agli operatori di ripartire in maniera rapida, aiutandoli a sostenere costi non indifferenti. Non vogliamo lasciare indietro nessuno, pur rimanendo attenti al corretto impiego delle risorse'.
com-Dca.
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