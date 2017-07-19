Sicilia: modifiche legge su offerta ricettiva per agevolare imprese turismo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 17 mag - Snellire la burocrazia e dare piu' respiro alle imprese per liberare le energie migliori del comparto turistico siciliano. Questi gli obiettivi degli emendamenti approvati alla legge regionale n.

6/2025 sulla disciplina delle strutture turistico-ricettive, che ha impresso una svolta decisiva al percorso di riforma del turismo siciliano. Tra le novita' piu' significative l'introduzione della proroga al 31 dicembre 2027 come termine per la riclassificazione alberghiera e l'apertura, contestualmente, di una finestra di sanatoria fino alla fine del 2026 per chi deve regolarizzare la propria posizione; un intervento tecnico per assicurare maggiore stabilita' operativa a migliaia di gestori. Per gli affittacamere, introdotta la possibilita' di operare su piu' unita' immobiliari nello stesso edificio cosi' da aprire le porte a nuovi modelli di ospitalita' diffusa; mentre per il turismo rurale prevista l'introduzione della degustazione come alternativa alla ristorazione completa, che permette di valorizzare i prodotti d'eccellenza del territorio con formule piu' snelle e accattivanti per i visitatori stranieri. Particolare attenzione e' stata rivolta anche alle locazioni turistiche non imprenditoriali, per le quali e' stato ufficialmente rimosso l'obbligo di presentazione della Scia, un passaggio che semplifica drasticamente la gestione degli affitti brevi.

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