Sicilia: Istat, popolazione in calo con 787.390 residenti (-0,2%)

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 01 mag - La popolazione residente in Sicilia, definita sulla base del Censimento al 31 dicembre 2024, ammonta a 787.390 residenti, in calo rispetto al 2023 (-9.969 individui; -0,2%). Sono i dati forniti da Istat. Circa la meta' della popolazione vive nelle province Palermo e Catania (47,4%). Gli stranieri censiti sono 206.753 (+9.834 rispetto al 2023), il 4,3% della popolazione regionale. Provengono da 165 Paesi, prevalentemente da Romania (21,5%), Tunisia (13,6%) e Marocco (7,3%). La diminuzione rispetto al 2023 e' frutto dei valori negativi del saldo naturale e di quello migratorio interno, cui si contrappongono in modo insufficiente i valori positivi del saldo migratorio con l'estero e dell'aggiustamento statistico.

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