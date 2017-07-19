Sicilia: Istat, popolazione in calo con 787.390 residenti (-0,2%) -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 01 mag - In Sicilia, come nel resto del Paese, si e' raggiunto un nuovo record di denatalita'. I nati sono 33.660 (-1.829 rispetto al 2023). I nati stranieri sono in lieve aumento. Nel 2024 si e' ridotta la mortalita' (-4.036 decessi rispetto all'anno precedente).

Il tasso di mortalita' e' diminuito dall'11,8 all'11,0 per mille. Il maggior decremento si registra nelle province di Enna e Agrigento. Le donne sono il 51,2% della popolazione residente, superando gli uomini di oltre 114mila unita', prevalentemente a causa della maggiore longevita' femminile.

L'eta' media si innalza rispetto al 2023 da 45,4 a 45,7 anni.

Ragusa e Catania sono le province piu' giovani (rispettivamente 44,5 e 44,8 anni), Messina ed Enna quelle piu' anziane (47,2 e 47,0 anni). La componente straniera e' un fattore di ringiovanimento della popolazione.

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