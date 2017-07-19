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            Sicilia: finanziati progetti per tutela biodiversita' e recupero delle coste

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 21 giu - Approvata dal dipartimento regionale dell'Ambiente della Sicilia la graduatoria provvisoria dell'avviso del programma regionale Fesr Sicilia 2021-2027 dedicato agli interventi per la tutela della biodiversita' e il recupero ambientale delle aree di pregio naturalistico ricadenti nel demanio marittimo regionale. La misura ha una dotazione finanziaria di 15,5 milioni e consentira' di sostenere progetti finalizzati alla rinaturalizzazione delle aree costiere, alla salvaguardia degli ecosistemi marini e terrestri e alla valorizzazione del patrimonio ambientale della Sicilia. 'La tutela dell'ambiente e della biodiversita' rappresenta una priorita' per il governo Schifani e per il mio assessorato - afferma l'assessore regionale al Territorio e all'ambiente Giusi Savarino - attraverso queste risorse sosteniamo interventi concreti che consentiranno di recuperare e valorizzare aree costiere di straordinario pregio naturalistico, rafforzando la resilienza dei nostri ecosistemi e migliorando la fruibilita' sostenibile del territorio'.

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