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            Sicilia: finanziati progetti per tutela biodiversita' e recupero delle coste -2-

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 21 giu - I progetti attualmente finanziabili riguardano l'area marina protetta Capo Milazzo, il Libero consorzio comunale di Siracusa, il Comune di Siracusa, il Comune di Oliveri e il Comune di Milazzo. 'Investire nella tutela delle coste - aggiunge Savarino - significa proteggere un patrimonio che appartiene a tutti i siciliani e che rappresenta una risorsa fondamentale anche per il turismo e per lo sviluppo economico dei territori. Continuiamo a lavorare affinche' le opportunita' offerte dai fondi europei si traducano in interventi efficaci e duraturi'. La Regione ha inoltre avviato le procedure per incrementare la dotazione economica dell'azione, con l'obiettivo di consentire il finanziamento di ulteriori progetti risultati ammissibili, ampliando cosi' il numero degli interventi da realizzare lungo le coste siciliane.

            com-Dca.

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            (RADIOCOR) 21-06-26 16:12:57 (0352)PA 5 NNNN

              


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