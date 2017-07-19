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            Sicilia: dalla Regione 3 mln a dodici progetti di turismo esperenziale -2-

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 14 giu - 'La misura, attraverso la creazione di servizi che pongano al centro l'autenticita' dell'esperienza turistica, le tradizioni e l'interazione diretta con il territorio, ha riscosso un notevole interesse tra i destinatari. Si tratta - dichiara l'assessore regionale del Turismo Elvira Amata - di un intervento che conferma la ferma volonta' del governo Schifani di potenziare significativamente un segmento propulsivo per l'economia dell'Isola. Il turismo esperienziale, infatti, rappresenta il cuore pulsante di una strategia diretta alla destagionalizzazione e alla valorizzazione dei borghi e delle aree interne, anche per contrastare i fenomeni di spopolamento. Tutti obiettivi prioritari della programmazione dell'assessorato e in piena coerenza con la finalita' dell'avviso adottato, che concorre, tra l'altro, ad assicurare il massimo coinvolgimento delle comunita' locali, che da semplici spettatrici diventano protagoniste della valorizzazione e della gestione del proprio patrimonio identitario'.

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            (RADIOCOR) 14-06-26 14:31:21 (0297)PA 5 NNNN

              


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