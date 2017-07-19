Sicilia: dalla Regione 20 milioni per le persone con disabilita' gravissima

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 15 mar - Oltre 20 milioni di euro sono stati impegnati dall'assessorato regionale della Famiglia e delle politiche sociali dcella Sicilia in favore di persone con disabilita' gravissima per il pagamento del beneficio economico del mese di febbraio 2026. Nel dettaglio, l'assessorato ha impegnato la somma di 20.629.817 euro a valere sul 'Fondo per la disabilita' e per la non autosufficienza'. Le risorse saranno destinate a tutte le Asp dell'Isola sulla base della comunicazione del numero delle persone colpite da disabilita' gravissima. I soggetti censiti a gennaio 2026 risultano oltre 15mila.

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