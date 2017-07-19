Sicilia: dalla Regione 18 milioni per i dottorati ricerca 2026-2027 -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 20 giu - 'Dopo il prestito d'onore e il pagamento del 100 per cento delle borse di studio - aggiunge l'assessore regionale all'Istruzione e alla formazione professionale Mimmo Turano - questo nuovo decreto consente di finanziare le borse di studio per i dottorati di ricerca dell'anno accademico 2026-2027 e ai nostri laureati meritevoli di proseguire la carriera accademica e di accedere alle posizioni piu' elevate. Ad oggi sono 45 milioni di euro i fondi destinati dal governo Schifani ai dottorati di ricerca. Parliamo di risorse importanti che rispondono alla richiesta di competenze qualificate nei settori ad elevata intensita' di innovazione, oltre a sostenere il sistema regionale della ricerca'.

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