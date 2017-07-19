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            Sicilia: dalla Regione 108 milioni a Citta' metropolitane e Liberi consorzi

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 08 apr - Assegnati 108 milioni di euro alle Citta' metropolitane e ai Liberi consorzi comunali della Sicilia. Il decreto di riparto e' stato firmato dal presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, nelle funzioni di assessore ad interim alle Autonomie locali, di concerto con l'assessore all'Economia Alessandro Dagnino. Alle tre Citta' metropolitane vanno quasi 57,4 milioni di euro e ai sei Liberi consorzi comunali poco piu' di 50,6 milioni di euro. Per quanto riguarda la ripartizione dello stanziamento per le tre Citta' metropolitane, a Palermo vanno 22,6 milioni di euro, a Catania 19,6 e 15,1 milioni a Messina. Per i Liberi consorzi comunali, ad Agrigento sono assegnati 10,4 milioni di euro, a Siracusa 9,7, a Trapani 9,6 milioni, a Caltanissetta 7,4, a Ragusa 6,6 e, infine, a Enna 6,5 milioni di euro.

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