Sicilia: da giunta 5,2 milioni per la bonifica ambientale nel Beli'ce

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 15 feb - Ammontano a 5,2 milioni le risorse stanziate dalla giunta regionale della Sicilia per il finanziamento di quattro progetti di bonifica ambientale nella valle del Beli'ce. I fondi arrivano dalla riprogrammazione delle risorse del Piano di sviluppo e coesione approvata dalla giunta regionale. Gli interventi, gestiti dal dipartimento della Protezione civile, riguardano la rimozione dell'amianto derivante dalla dismissione delle baracche costruite nella valle e risultano indispensabili per la tutela della salute dei cittadini e del territorio. I progetti erano stati presentati dai Comuni di Gibellina, Salaparuta e Salemi, in provincia di Trapani, e di Santa Margherita Beli'ce, nell'Agrigentino.

