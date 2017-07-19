Sicilia: credito al consumo anche nel 2026, ok 1.188 istanze nel I trimestre

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 3 mag - Prosegue anche nel 2026 la misura della Regione Siciliana, gestita da Irfis, sul credito al consumo con cui si rimborsano, a chi ne ha diritto e ne fa richiesta, gli interessi sugli acquisti di beni durevoli non di lusso. Nel corso del primo trimestre dell'anno, sono state depositate sul sito della finanziaria regionale 1.188 istanze, per una richiesta di finanziamento complessiva che ammonta a circa 3,2 milioni di euro. Le domande sono state gia' approvate e i pagamenti avverranno entro la prima settimana di maggio. L'importo rimborsabile varia da un minimo di 150 euro fino a un massimo di 5mila euro. Secondo le previsioni dell'istituto, l'obiettivo e' quello di arrivare nel corso dell'anno a cinquemila istanze, cosi' da esaurire l'intero plafond a disposizione di 15 milioni, sempre rispettando tempi celeri di pagamento.

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