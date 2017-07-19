Sicilia: bando da sette mln per la promozione delle eccellenze agroalimentari

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 22 mar - Avviare attivita' di informazione e promozione delle eccellenze agroalimentari siciliane presso i consumatori dell'Unione europea: e' questo l'obiettivo del bando 'Promozione dei prodotti di qualita'' (intervento SRG10) che mette a disposizione sette milioni di euro e copre fino al 70%, del costo totale delle spese ammesse. 'Il governo Schifani - dice l'assessore all'agricoltura, Luca Sammartino - e' al fianco delle imprese che investono nella promozione delle nostre eccellenze. Diamo un sostegno concreto alle imprese stimolando la competitivita' e l'avvio di azioni di informazione dei sistemi di qualita' rivolte ai consumatori e gli operatori'.

I beneficiari del bando sono: gruppi di produttori, anche temporanei, o le loro associazioni di qualsiasi natura giuridica, incluse le organizzazioni di produttori e le loro associazioni riconosciute ai sensi della normativa regionale, nazionale e unionale, le organizzazioni interprofessionali, i consorzi di tutela (riconosciuti dal Masaf), le cooperative agricole e loro consorzi e le reti di impresa fra produttori dei regimi ammessi al sostegno.

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