Sicilia: bando da 2 mln per diversificare le attivita' nel settore pesca

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 15 feb - Promuovere lo sviluppo economico, sociale e ambientale delle attivita' di pesca, in linea con gli obiettivi del programma nazionale Feampa 2021/2027. E' questo l'obiettivo del bando, pubblicato dal dipartimento regionale della Pesca mediterranea della Sicilia, per sostenere la diversificazione e la creazione di nuove forme di reddito per gli operatori del settore. Il bando ha una dotazione finanziaria di 2 milioni di euro e consente alle imprese di ricevere un finanziamento a fondo perduto pari al 50 per cento delle spese, fino a un massimo di 75 mila euro per ciascun beneficiario, per un progetto complessivo che non superi i 150 mila euro. 'Con questa iniziativa - sottolinea l'assessore all'Agricoltura, allo sviluppo rurale e alla pesca mediterranea Luca Sammartino - puntiamo a favorire l'innovazione nei processi e nei prodotti del settore ittico, nonche' a sostenere la diversificazione delle attivita' economiche legate alla pesca, con un focus particolare sul pesca-turismo e sull'ittiturismo, che rappresentano forme innovative di valorizzazione del territorio e delle risorse marine'.

