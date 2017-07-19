Sicilia: bando da 100 milioni per migliorare competitivita' aziende agricole -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 08 feb - Il provvedimento, attraverso contributi erogati in conto capitale, vuole rafforzare competitivita, sostenibilita e innovazione del sistema agricolo siciliano, sostenendo investimenti strutturali, tecnologici e ambientali ad alto impatto per il quinquennio 2023-2027. I beneficiari possono ottenere un contributo pari al 65 per cento, percentuale che sale all'80 per cento nel caso si tratti di giovani, con eta' compresa tra 18 e 41 anni, o di aziende localizzate in zone svantaggiate. Gli investimenti devono prevedere una spesa minima non inferiore a 250 mila euro e non superiore ai 3 milioni di euro. 'Il governo regionale - afferma l'assessore all'Agricoltura Luca Sammartino - e' al fianco delle aziende agricole che investono. Abbiamo stanziato risorse per 100 milioni di euro proprio per migliorarne la competitivita'. Si tratta di una grande opportunita' per i nostri agricoltori e di un volano di sviluppo per la nostra economia'.

