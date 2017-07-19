Sicilia: avviso per il catalogo regionale dell'offerta formativa

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 28 mar - Rafforzare le competenze di persone disoccupate, inoccupate o inattive, in linea con le esigenze del mondo produttivo e promuovere l'occupazione in Sicilia. E' questo l'obiettivo dell'Avviso 1 del 2026 per la 'Costituzione del Catalogo regionale dell'offerta formativa', cosi' come definito nell'accordo sottoscritto tra Regione Siciliana, Confindustria e Ance, che mette a disposizione 100 milioni di euro a valere sul Programma operativo complementare 2014/2020 per percorsi di qualifica professionale. 'Gettate le basi per favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro - dice il presidente della Regione Renato Schifani - attraverso una formazione realmente utile a chi e' in cerca di occupazione.

La Sicilia e' tra le regioni italiane che piu' delle altre in questo momento sta attraendo investimenti sulle grandi opere.

In questa cornice e' fondamentale che il mercato del lavoro si faccia trovare pronto e in grado di rispondere alle reali esigenze delle aziende in cerca di profili altamente qualificati. Per rispondere alla nuova domanda di lavoro e' necessaria e imprescindibile la collaborazione e l'intesa con il mondo produttivo, cosi' da tracciare linee guida efficaci per disegnare la futura formazione professionale'.

com-Dca.

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