Sicilia: avviso per il catalogo regionale dell'offerta formativa -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 28 mar - 'Questo bando - afferma l'assessore all'Istruzione e Formazione professionale Mimmo Turano - segna una svolta per la formazione professionale siciliana. Finalmente offriamo a chi non ha un impiego la possibilita' di frequentare un corso di formazione che possa garantire reali sbocchi occupazionali. L'avviso e' il risultato del percorso avviato dal governo Schifani con Confindustria e Ance e include quelle qualifiche che meglio rispondono al fabbisogno di competenze delle imprese. Ho gia' concordato con le due associazioni un'azione di sensibilizzazione e informazione dei potenziali beneficiari, affinche' possa essere chiaro a chi li frequenta che, ottenuta la qualifica, esiste la prospettiva concreta di firmare un contratto di lavoro'.

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