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            Notizie Radiocor

            Sicilia: avviso Fesr da 80 mln per i gestori della distribuzione energetica -2-

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 22 mar - 'La diffusione delle reti intelligenti, le cosiddette smart grids, nei sistemi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica in Sicilia - sottolinea l'assessore all'Energia e ai servizi di pubblica utilita' Francesco Colianni - costituisce una delle principali leve di politica energetica regionale che abbiamo messo in campo. Lavoriamo per superare le criticita' strutturali del sistema elettrico che rendono particolarmente complessa l'integrazione efficiente della nuova capacita' produttiva da fonti di energia rinnovabile, per il cui sviluppo il nostro territorio presenta condizioni eccezionalmente favorevoli'.

            com-Dca.

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            (RADIOCOR) 22-03-26 12:11:23 (0144)ENE,PA 5 NNNN

              


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