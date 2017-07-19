Sicilia: attivato il numero verde contro il bullismo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 06 apr - Prosegue l'azione di sensibilizzazione promossa dalla Regione Siciliana e dall'Ufficio scolastico regionale per prevenire e contrastare i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo nell'isola. Con una nota indirizzata in questi giorni alle scuole statali e paritarie della Sicilia, l'Ufficio scolastico regionale ricorda che e' attivo il numero verde gratuito 800 280 000, operativo dal lunedi' al venerdi' dalle 14 alle 20, e destinato a bambini, adolescenti e adulti siciliani. Inoltre, e' possibile segnalare casi di abuso e ricevere supporto anche attraverso una chat live, accessibile all'indirizzo https://www.1nessuno100giga.it/helpline/. L'iniziativa rientra nel progetto interistituzionale '1nessuno100giga', finanziato con circa 2,3 milioni di euro dall'assessorato regionale dell'Istruzione e della formazione professionale, realizzato in collaborazione con l'Usr Sicilia che lo ha elaborato, in attuazione della legge regionale 27 del 2021, e vede tra i partner la Fondazione Sos il Telefono Azzurro Ets, che gestisce il servizio di ascolto, la Fondazione Carolina e il Movimento MaBasta.

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