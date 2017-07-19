Sicilia: attivato il numero verde contro il bullismo -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 06 apr - 'Negli ultimi due anni il progetto '1nessuno100giga' - afferma l'assessore Mimmo Turano - ha coinvolto migliaia di studenti, docenti e genitori con reti di protezione, campagne di sensibilizzazione e supporto alle famiglie. Azioni come queste nelle scuole rappresentano un caposaldo essenziale per prevenire il fenomeno del bullismo, che oggi dalla dimensione circoscritta al contesto scolastico sconfina, anche attraverso i social media, in rete assumendo una dimensione ancora piu' pericolosa per chi ne e' vittima. Il numero verde e la chat attivati costituiscono un presidio importante per intercettare tempestivamente situazioni di disagio e offrire supporto e aiuto. Ai ragazzi che vivono situazioni di questo tipo rivolgo un appello: non chiudetevi in voi stessi, chiedete aiuto. Gli strumenti ci sono. Le istituzioni sono al vostro fianco'.

com-Dca.

Gli ultimi video Radiocor

(RADIOCOR) 06-04-26 14:23:11 (0209)PA 5 NNNN