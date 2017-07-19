Sicilia: approvate le graduatorie del bando da 1,3 milioni per apicoltura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 19 apr - Sono state approvate dal dipartimento dell'Agricoltura della Regione Siciliana le graduatorie definitive del bando per la presentazione dei progetti finalizzati alla realizzazione di 'Azioni dirette a migliorare la produzione e la commercializzazione del miele' - Campagna apistica 2025-2026.

La dotazione finanziaria e' di oltre 1,3 milioni di euro. Si tratta di un finanziamento europeo (fondo Feaga) e statale che l'Ue e il ministero dell'agricoltura assegnano annualmente alle Regioni a sostegno degli investimenti per la produzione e la commercializzazione del miele e per incrementare i livelli produttivi. 'Interveniamo in favore dei nostri apicoltori con sostegno concreto al comparto per incentivare la produzione e la commercializzazione del miele', dice l'assessore regionale all'Agricoltura, Luca Sammartino. Il finanziamento consentira' di mettere in campo azioni volte alla lotta ai parassiti e alle malattie e al ripopolamento del patrimonio apistico.

com-Dca.

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