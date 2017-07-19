Sicilia: 700mila euro per II edizione di Gibellina Capitale Arte contemporanea

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 02 mag - La Regione Siciliana, attraverso l'assessorato dell'Istruzione e della formazione professionale, lancia la seconda edizione dell'iniziativa 'Gibellina Capitale italiana dell'Arte contemporanea 2026', destinata a tutte le istituzioni scolastiche dell'Isola.Dopo il successo della prima edizione, che ha consentito di finanziare 163 progetti nelle scuole siciliane, l'iniziativa si rinnova per avvicinare gli studenti all'arte contemporanea e al patrimonio culturale della citta' nel Trapanese, simbolo della rinascita attraverso l'arte, dopo il sisma del 1968 che la rase al suolo. Le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado potranno presentare progetti formativi dedicati all'arte contemporanea, che prevedano attivita' didattiche, visite a Gibellina e la realizzazione di elaborati artistici originali. I progetti potranno essere sviluppati anche in collaborazione con musei, artisti, associazioni culturali e realta' del territorio.

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