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            Sicilia: 4 mln a percorsi di reinserimento sociale post dipendenze patologiche

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 1 mag - L'assessorato regionale della Famiglia e delle Politiche sociali della Sicilia ha destinato quattro milioni per il reinserimento sociale e lavorativo di soggetti con dipendenze patologiche.

            In attuazione della legge regionale 26/2024 e' stato pubblicato l'avviso a valere sul PR Sicilia FSE+ 2021 - 2027, che promuove percorsi rieducativi e formativi multilivello che consentano ai soggetti che presentano profili di fragilita', tra i quali i detenuti, di acquisire, oltre a competenze professionali, un equilibrio psico-fisico che favorisca benessere integrale e sviluppo cognitivo ed emotivo, con particolare attenzione per coloro che per eta', condizioni sociali o mediche presentano profili di maggiore criticita'.

            com-Dca.

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            (RADIOCOR) 01-05-26 14:11:44 (0321)SAN,PA 5 NNNN

              


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