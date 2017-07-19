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            Sicilia: 4 mln a percorsi di reinserimento sociale post dipendenze patologiche -2-

            (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 1 mag - 'Diamo piena attuazione a una legge regionale fortemente voluta - dichiara il presidente della Regione e assessore ad interim Renato Schifani - frutto di un impegno politico chiaro e condiviso: mettere al centro la persona, soprattutto quando vive condizioni di fragilita' e marginalita'. La legge regionale trova piena attuazione - ha aggiunto - traducendosi in interventi concreti, sostenuti da risorse. Abbiamo voluto dare una risposta forte e strutturata, con particolare attenzione a chi e' piu' vulnerabile per eta', condizioni sociali o sanitarie'. I destinatari dell'Avviso sono i soggetti presi in carico dai Servizi pubblici per le dipendenze patologiche del Sistema Sanitario Nazionale (Ser.D), residenti o domiciliati in Sicilia; che abbiano un'eta' compresa tra 16 anni (con obbligo di istruzione assolto) e 64 anni compiuti.

            com-Dca.

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            (RADIOCOR) 01-05-26 14:12:15 (0322)SAN,PA 5 NNNN

              


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