Sicilia: 36 progetti finanziati per bando efficienza energetica pesca

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 28 mar - Approvata e pubblicata la graduatoria definitiva relativa al bando regionale della Sicilia 'Investimenti per migliorare l'efficienza energetica e la mitigazione degli impatti sui cambiamenti climatici' per incentivare la sostituzione o l'ammodernamento dei motori dei pescherecci. Sono 36 i progetti degli operatori della pesca ammessi al finanziamento, che riceveranno il contributo concesso per la sostituzione di un vecchio motore con un motore avente consumi ed emissioni notevolmente migliori. 'Il governo e' al fianco dei pescatori con sostegni concreti - dichiara l'assessore regionale all'Agricoltura, allo sviluppo rurale e alla pesca mediterranea, Luca Sammartino - Attraverso la sostituzione o l'ammodernamento dei motori dei pescherecci portiamo avanti una importante iniziativa per la sostenibilita' ambientale, proseguendo contemporaneamente nel percorso in favore delle marinerie dell'Isola'.

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