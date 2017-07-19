Sicilia: 21 mln per crescita aeroporto di Trapani Birgi con nuove rotte
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 22 mar - Rilanciare l'aeroporto di Trapani Birgi con l'attivazione di nuove rotte per incrementare i flussi turistici verso la Sicilia occidentale: e' l'obiettivo dello schema di convenzione approvato dalla giunta regionale della Sicilia tra l'assessorato al Turismo e l'Airgest, societa' di gestione dello scalo di cui la Regione e' azionista di maggioranza.
L'accordo prevede uno stanziamento di 7 milioni di euro annui per il triennio 2026-2028, per un investimento complessivo di 21 milioni di euro. Le risorse saranno destinate alla sottoscrizione di accordi con i vettori aerei per sviluppare nuovi collegamenti nazionali e internazionali.
com-Dca.
Gli ultimi video Radiocor
(RADIOCOR) 22-03-26 12:03:20 (0137)PA,INF 5 NNNN