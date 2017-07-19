Sicilia: 2 milioni ai Comuni per migliorare gli accessi al mare per disabili

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 2 mag - La Regione Siciliana assegna due milioni di euro ai Comuni costieri con popolazione fino a cinquemila abitanti, per consentire l'accesso al mare alle persone con disabilita'. Il presidente della Regione Renato Schifani, in qualita' di assessore all'Autonomie locali ad interim, ha firmato il decreto di ripartizione delle somme, che rappresentano una quota parte dei trasferimenti regionali per l'anno 2026. Il contributo e' suddiviso per il 50 per cento in parti uguali e per il restante 50 per cento in proporzione all'estensione della linea di costa di ciascun Comune. Le somme vengono assegnate a 41 Comuni costieri delle province di Agrigento, Caltanissetta, Messina, Palermo, Siracusa e Trapani. L'elenco completo e' allegato al decreto, consultabile dal sito istituzionale della Regione Siciliana.

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