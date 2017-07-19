Sicilia: 2 milioni ai Comuni per migliorare gli accessi al mare per disabili -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 2 mag - 'Riteniamo importante rimuovere tutte le cause che impediscono alla popolazione, in particolar modo alle fasce piu' fragili, di potere godere dei diritti fondamentali - afferma il presidente della Regione siciliana Renato Schifani - Sostenere finanziariamente i piccoli Comuni che devono realizzare accessi al mare e alle spiagge libere idonei alla fruizione di persone con disabilita' contribuisce a far crescere una cultura dell'inclusione e a rendere i nostri territori sempre piu' attenti al benessere di tutti, attraverso il miglioramento dei servizi'.

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(RADIOCOR) 02-05-26 12:07:43 (0167)SAN,PA 5 NNNN