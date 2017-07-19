Sicilia: 126 milioni di euro per la competitivita' delle imprese agricole -2

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 14 feb - 'Ancora un consistente intervento - dice il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani - a sostegno delle aziende agricole siciliane, stimolandole anche a fare sistema in modo che le eccellenze dei nostri territori trovino sempre piu' spazio sui mercati. Innovazione e modernizzazione dei processi di produzione di commercializzazione proiettano la nostra agricoltura nel futuro, che e' fatto anche di tipicita' e di sostenibilita' ambientale'. 'Sosteniamo le aziende siciliane - dice l'assessore all'agricoltura, sviluppo rurale e pesca mediterranea Luca Sammartino - con un'iniezione di risorse, puntando sulla modernizzazione e l'innovazione. Interventi mirati per rafforzare e incrementare la competitivita' delle nostre imprese'.

