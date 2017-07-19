Shein: Ue apre indagine approfondita, design sito crea dipendenza -2-
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Bruxelles, 17 feb - L'indagine si concentrera' sui vari aspetti: i sistemi adottati da Shein per limitare la vendita di prodotti illegali nell'Unione europea, inclusi contenuti che potrebbero costituire materiale pedopornografico, come le bambole gonfiabili con sembianze infantili; i rischi legati alla progettazione che crea dipendenza del servizio, inclusa l'assegnazione di punti o ricompense per l'interazione con i consumatori; i sistemi adottati da Shein per mitigare tali rischi.
Le funzionalita' che creano dipendenza, indica Bruxelles, potrebbero avere un impatto negativo sul benessere degli utenti e sulla tutela dei consumatori online.
Poi sotto tiro la trasparenza dei sistemi di raccomandazione utilizzati da Shein per proporre contenuti e prodotti agli utenti. Ai sensi del Digital Act, Shein e' tenuta a divulgare i principali parametri utilizzati nei suoi sistemi di raccomandazione e a fornire agli utenti almeno un'opzione facilmente accessibile che non si basi sulla profilazione per ciascun sistema di raccomandazione.
L'avvio di un procedimento formale autorizza la Commissione ad adottare ulteriori misure di esecuzione, tra cui misure provvisorie o l'adozione di una decisione di non conformita'.
La Commissione e' inoltre autorizzata ad accettare gli impegni assunti da Shein per porre rimedio alle questioni oggetto del procedimento. Le norme Ue non stabiliscono alcun termine di legge per la conclusione del procedimento formale, la cui durata dipende da diversi fattori, tra cui la complessita' del caso, la misura in cui l'azienda interessata collabora con la Commissione e l'esercizio dei diritti di difesa.
Aps
(RADIOCOR) 17-02-26 12:01:55 (0308) 5 NNNN