Servizi: Istat, fatturato -0,5% a ottobre, +1,5% tendenziale

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 19 dic - A ottobre il fatturato del settore dei servizi registra una diminuzione congiunturale dello 0,5% in valore e dello 0,6% in volume, con cali sia nel commercio all'ingrosso (-0,8% in valore e -0,6% in volume) sia negli altri servizi (-0,2% in valore e -0,5% in volume). Lo rileva Istat, aggiungendo che, al netto degli effetti di calendario, si rileva un aumento tendenziale dell'1,5% in valore e dell'1,2% in volume, con una diminuzione nel commercio all'ingrosso (-0,5% in valore e -0,6% in volume) a cui si contrappone una crescita negli altri servizi (+3,8% in valore e +2% in volume). Nel mese di ottobre 2025 i giorni lavorativi di calendario sono stati 23 come a ottobre 2024. L'indice grezzo segna +1,5% tendenziale e +1,8% nei 10 mesi.

