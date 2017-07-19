Serie A: Simonelli, ingresso club in Dazn? E' opportunita' investimento

'Broadcaster prevede Ipo, ma valuteranno singole proprieta'' (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 12 dic - L'ipotesi che Dazn apra il suo capitale ai club di Serie A, 'non deve convincere la Lega, devono convincersi le singole squadre.

Quella di Dazn e' un'iniziativa economica importante che prevede nel giro di pochi anni la quotazione e, quindi, credo che ogni presidente si ponga nell'ottica di un investitore'.

Cosi' il presidente della Lega Calcio Serie A, Ezio Maria Simonelli, al termine dell'assemblea, a chi gli chiedeva delle indiscrezioni sui colloqui tra il broadcaster - che detiene i diritti tv del massimo campionato - e i club. Sul tavolo c'e' l'ipotesi che le singole societa' possano rilevare una quota di minoranza della piattaforma.

L'obiettivo dei club, secondo Simonelli, ora e' 'capire se l'investimento puo' dare risultati in futuro' per poi essere eventualmente 'interessati a sottoscrivere quote. Dazn sta offrendo questa opportunita' alle proprieta' delle societa' a un prezzo, rispetto alle proiezioni di quotazione, anche vantaggioso'.

Il presidente stesso fa poi l'esempio del Milan, 'che dovrebbe essere uno di quelli interessati. Non sara' certo l'Ac Milan a sottoscrivere le quote, ma magari RedBird, un fondo che di mestiere investe e lo fa dove pensa di poter guadagnare. Quindi, se dovessero farlo loro, sarebbe gia' un buon indicatore di quell'investimento, visto che hanno strumenti di analisi che a tanti altri mancano'. Ma nessun squilibrio tra i club, assicura Simonelli, perche' la quota dentro Dazn 'sarebbe marginale. Scinderei l'aspetto dell'investimento rispetto a un'influenza che non ci sara' mai sulle scelte editoriali' del broadcaster.

Enr-

(RADIOCOR) 12-12-25 16:52:35 (0450) 5 NNNN